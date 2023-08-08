Военные в Нигере решили не принимать делегацию ЭКОВАС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Осуществившие переворот в Нигере военные проинформировали Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) о том, что не смогут принять делегацию блока ввиду сложной ситуации в сфере безопасности.

"Нынешний гнев и возмущение среди населения после введения ЭКОВАС санкций делает невозможным принять эту делегацию, обеспечивая при этом безопасность и спокойствие", - приводит телеканал France 24 выдержки из письма, направленном МИД Нигера представительству ЭКОВАС.

Ранее сообщилось, что представители ЭКОВАС, ООН и Африканского союза планируют во вторник провести переговоры с военными в Нигере.

6 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требование возвратить власть в Нигере свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Ранее стало известно, что военные в Нигере ввели дополнительные меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры. В столичном аэропорту военные в воскресенье усилили режим безопасности и попросили гражданский персонал не выходить на работу. Система освещения взлетно-посадочных полос отключена. В ночь на понедельник военное руководство Нигера сообщило, что закрывает воздушное пространство в связи с возможной интервенцией некоторых соседних стран.

Военный переворот в Нигере

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Также ЭКОВАС ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер.

Однако Мали и Буркина-Фасо, членство которых в ЭКОВАС ранее приостановили из-за военных переворотов в этих странах, поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере. В понедельник совместная делегация официальных лиц из Мали и Буркина-Фасо отправились в Нигер, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным.

СМИ поясняют, что залежи нефти и урана в Нигере, а также его значительная роль в борьбе с экстремистами в регионе Сахель делает эту страну стратегически важной для США, Европы, России и Китая.