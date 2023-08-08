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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

В Литве на счетах заморожены 103 млн евро из-за санкций против России и Белоруссии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Литве на счетах заморожено более 103 млн евро из-за санкций в отношении России и Белоруссии, сообщает сайт Службы расследования финансовых преступлений Литвы, контролирующей выполнение санкций в стране.

Санкции применены к 16 юридическим и физическим лицам: 9 компаниям из России и шести юрлицам и одному физическому лицу из Белоруссии.

Общая сумма средств, замороженных на счетах российских компаний, составляет более 69,51 млн евро и $810 тыс. На счетах белорусских компаний и физических лиц заморожены средства на общую сумму 23,71 млн евро и $7,68 млн.

Кроме того, заморожены деньги, перечисленные в Литву подсанкционными лицами. "Общая сумма входящих замороженных средств, на отправителей которых распространяются ограничительные меры Евросоюза, составляет более 1,33 млн евро, более $1,583 млн и более 215 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.

Евросоюз Литва Белоруссия
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