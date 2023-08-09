Президент Пакистана распустил парламент страны

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Пакистана Ариф Альви по предложению премьер-министра Шехбаза Шарифа объявил в среду о роспуске парламента страны, сообщает пакистанское издание Dawn.

Теперь в течение последующих 90 дней в Пакистане должны будут пройти парламентские выборы.

Кроме того, прекращаются полномочия нынешнего кабинета министров - в последующие три дня нынешний премьер и лидер оппозиции должны согласовать кандидатуру и.о. главы правительства.

В прощальной речи перед парламентариями Шариф назвал те 16 месяцев, которые он находился у власти, самым сложным вызовом за всю его 38-летнюю политическую карьеру.

Международные СМИ напоминают, что Шариф был одним из активных участников событий в апреле прошлого года, по итогам которых тогдашний премьер Имран Хан был вынужден покинуть пост. Позже он был помещен в тюрьму, но в мае этого года освобожден под залог. Тогда судебная коллегия верховного суда в Исламабаде постановила освободить Хана под залог по делу о нанесении ущерба бюджету страны.

По версии следствия, Хан и его ближайшие сторонники основали совместный фонд для создания университета "Аль-Кадир", из-за чего бюджету страны был нанесен ущерб на сумму примерно в $170 млн.

В итоге верховный суд Пакистана вынес решение о том, что задержание Хана является незаконным. В постановлении суд указал, что политику должны незамедлительно вернуть свободу.