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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Пакистане частично восстановили мобильную связь, отключенную на время выборов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Пакистане частично восстановили работу мобильной связи, которую власти отключили для обеспечения безопасности на парламентских выборах, сообщает в четверг газета Dawn со ссылкой на пакистанское МВД.

В ведомстве указали, что сотовая связь теперь работает в округах Бхаккар, Саргодха, Лоралай и Сиби, а также в ряде других районов страны.

В МВД Пакистана добавили, что в ближайшее время восстановят работу мобильной связи на всей территории страны.

Жители Пакистана в четверг выбирают новый состав парламента. В выборах участвуют 44 партии, свыше 5 тыс. представителей от этих партий будут бороться за 266 мест в Национальной ассамблее - это нижняя палата парламента Пакистана. Еще 70 портфелей в ней отведены для женщин и представителей меньшинств.

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Утром в четверг сообщалось, что пакистанские власти закрыли границы с Ираном и Афганистаном, отключили мобильную связь по стране с целью обеспечить нормальное проведение парламентских выборов.

В партии "Движение за справедливость", бывший лидер которой экс-премьер Имран Хан находится в тюрьме по ряду обвинений, назвали приостановку работы сотовой связи "серьезной атакой на демократию" и "трусливой попыткой власть предержащих бороться с инакомыслием, манипулировать результатами выборов".

Основными претендентами на победу на выборах считаются: центристская Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Наваза Шарифа, а также центристская партия с правым уклоном "Движение за справедливость", которую основал экс-премьер Имран Хан, но теперь ее возглавляет его соратник Гохар Али Хан. Также сильным участником считается левоцентристская Пакистанская народная партия, ее председатель - Бхутто Зардари, сын экс-премьера Беназир Бхутто, убитой в ходе покушения в 2007 году. Бхутто Зардари также обнародовал заявление, потребовав восстановить мобильную связь.

Пакистан
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