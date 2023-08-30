Космонавт Борисов стал оператором руки-манипулятора ERA на борту МКС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Космонавт Андрей Федяев передал обязанности по работе с европейским дистанционным манипулятором ERA на борту Международной космической станции Константину Борисову, сообщили в "Роскосмосе".

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за 29 августа говорится, что выполнена "передача смены по работам с европейским дистанционным манипулятором ERA между Андреем Федяевым и Константином Борисовым, а также его ознакомление с вспомогательными компьютерными системами".

В апреле Федяев впервые задействовал руку-манипулятор ERA для работ в открытом космосе: роботизированная рука перенесла радиационный теплообменник с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" российского сегмента МКС. В ходе майского выхода манипулятор перенес шлюзовую камеру с "Рассвета" на "Науку". В августе она опробовала перемещение космонавта Сергея Прокопьева в рабочем кресле в открытом космосе.

27 августа экипаж Crew Dragon-7 с космонавтом "Роскосмоса" Борисовым прибыл на МКС, планируется, что он проведет на станции полгода. Миссия Федяева на МКС завершается - расстыковка корабля Crew Dragon-6 запланирована на 2 сентября 16:05 по Москве. Приводнение корабля у побережья штата Флорида ожидается 3 сентября не ранее 07:58 по Москве.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.