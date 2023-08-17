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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Канаде 20-тысячный город эвакуируют из-за пожаров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Канаде администрация региона Северо-Западные территории распорядилась провести обязательную эвакуацию населения из столицы территорий - города Йеллоунайф, где проживает 20 тысяч человек, - а также из еще нескольких населенных пунктов из-за пожаров, пишет The Globe and Mail.

Жителям Йеллоунайфа надлежит покинуть город к полудню пятницы 18 августа. Тем, у кого есть личные автомобили, предписано уже начинать эвакуироваться, остальным предоставят возможность уехать на автобусе или самолетом. Первый эвакуационный рейс вылетит в Калгари во второй половине дня 17 августа.

Сейчас пожары бушуют в 17 километрах от Йеллоунайфа, по расчетам чиновников, они подойдут к границе города к субботе, если не выпадут дожди.

Премьер региона Кэролайн Кокрейн предупредила, что те, кто откажутся от эвакуации, поставят под угрозу собственные жизни и жизни спасателей. Она призвала горожан не принимать решения, чреватые рисками.

"Знаю, мы все устали от слова "беспрецедентная", но иначе обстановку на Северно-Западных территориях не определишь", - сказала она.

Ранее на этой неделе власти распорядились эвакуировать жителей города Хей-Ривер и деревни Энтерпрайз, которым также угрожает огонь.

На Северо-Западных территориях продолжают пылать 240 лесных пожаров, огнем пройдено более 2,1 млн га. Распоряжения об эвакуации жителей в прошедшие выходные отдали власти нескольких населенных пунктов, находящихся на стыке провинции Альберта и Северо-Западных территорий.

Дым от пожаров в Канаде достиг США, из-за чего более чем в двенадцати американских штатах, включая Нью-Йорк, Иллинойс, Мичиган, Огайо и Монтану, власти объявили предупреждение о возможном ухудшении качества воздуха.

Калгари США Канада Йеллоунайф Северо-Западные территории Кэролайн Кокрейн
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