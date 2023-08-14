На юго-западе Судана возобновились бои

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Армия Судана и военизированные Силы быстрого реагирования вновь вступили в бои на юго-западе страны в штате Южный Дарфур, на фоне продолжающихся в штате межплеменных столкновений, сообщают китайские СМИ.

Поступают противоречивые данные о числе погибших и пострадавших в Южном Дарфуре.

По некоторым данным, отряды СБР на военной технике атаковали Ньялу - административный центр Южного Дарфура, а сотни человек бежали из этого города из-за сильных артиллерийских обстрелов. Бои также идут в районе Эль-Генейны - столицы штата Западный Дарфур.

Дарфур считается оплотом СБР, который сформировали из арабского проправительственного ополчения "Джанджавид" - участника межэтнического конфликта в Дарфура 2000-х годов.

Вооруженный конфликт между вооруженными силами Судана и СБР продолжается с середины апреля. По данным суданского Минздрава, погибли не менее 3 тысяч человек, 6 тысяч были ранены. Точных данных нет.

На прошлой неделе в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что конфликт в Судане вынудил свыше 4 млн жителей страны покинуть свои дома.