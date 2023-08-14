Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первая в современной истории России лунная миссия, первый случай регистрации наземного возрастания солнечных космических лучей на Земле, Луне и Марсе, а также отсутствие доказательств связи депрессии и тревожности с повышенным риском онкологических заболеваний

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Долгое время предполагалось, что депрессия и тревога повышают риск развития онкологических заболеваний. Однако нидерландские ученые, проведя метаанализ более 25 тысяч случаев опухолей, не обнаружили доказательств связи депрессии или тревожности с общей онкологической заболеваемостью. Результаты этого исследования могут помочь медработникам облегчить чувство вины и самообвинения у пациентов с опухолями, которые связывают свой диагноз с предшествующей депрессией или тревогой.

- 11 августа Россия впервые за 45 лет отправила автоматический аппарат на Луну для ее исследования. С космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической межпланетной станцией "Луна-25". Главная научная задача космического аппарата – поиск воды в грунте. Кроме этого, будет исследоваться состав и свойства верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса, аппарат также будет изучать экзосферу естественного спутника Земли. Ожидается, что после успешной мягкой посадки "Луна-25" проработает около одного года. Выход на окололунную орбиту запланирован на 16 августа, а посадка в окрестностях кратера Богуславский в южном приполярном районе – на 21 августа.

- Рядом с могилой польской "вампирши" в некрополе XVII–XVIII веков неподалеку от польского города Быдгощ нашли могилу небольшого ребенка, которого похоронили лицом вниз. При нем также лежал навесной замок, похожий на тот, что был на левой ноге молодой женщины, а часть его костей кто-то выкопал из могилы уже после похорон.

- В октябре 2021 года на Солнце возникла мощная вспышка. Это событие было бы рядовым, если бы не первый случай регистрации наземного возрастания солнечных космических лучей (GLE-событие) сразу на Земле, Луне и Марсе, который описали китайские астрономы. Радиационный эффект по сравнению с другими GLE-событиями не выглядит очень большим, возможно из-за недостаточной эффективности ускорения частиц во время выброса или вспышки. Считается, что острая лучевая болезнь развивается у человека, если его тело получит дозу выше 700 миллигрей одномоментно или за короткое время. Ни одно из событий типа GLE на Марсе не преодолело этот порог по измеренной дозе, а вот на Луне 12 из 67 событий превысили этот уровень.

- Канадка лечилась от бесплодия аюрведическими препаратами. В какой-то момент у нее начались боли в животе, усталость и рвота. Выяснилось, что уровень свинца в ее крови превышает норму в 25 раз. В нескольких таблетках, которые принимала пациентка, обнаружили до 129 тысяч микрограмм на грамм свинца – 13 процентов от веса таблетки. Еще несколько таблеток содержало от 7900 до 33 тысяч микрограмм на грамм ртути. Женщина прекратила прием аюрведических препаратов и получила лечение сукцимером. Через полгода она сообщила врачам об улучшении самочувствия.

- Японские ученые описали еще один механизм механорецепции живыми организмами. Они выяснили, что маленьким резуховидкам (Arabidopsis thaliana) хватило 15 минут, чтобы почувствовать, что их перевернули вверх корнями. Корень растения отличил верх от низа благодаря белку LAZY.

- Эксперимент Muon g-2 объявил, что анализ данных за 2019 и 2020 года показал уменьшение погрешности измерений больше чем в два раза в сравнении с первыми результатами двухгодичной давности.

- В России – корь. Университеты закрывают на карантин, но вирус не уходит. В этом, возможно, не было бы ничего удивительного, если бы вакцину от кори не придумали еще в 1963 году. В этом материале сайт N+1 разбирался, откуда взялась эта вспышка и почему от болезни не удалось избавиться.

- Недавно ВОЗ включила аспартам в список потенциальных канцерогенов. В выпуске подкаста N+1 с эпидемиологом Антоном Барчуком обсуждалось, стоит ли этого бояться и отказываться от привычных диетических продуктов.