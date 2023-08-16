На Канарах эвакуировали жителей четырех населенных пунктов из-за лесного пожара

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сильный лесной пожар разгорелся на Канарских островах, его тушение пока проблематично, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Огонь, разгоревшийся во вторник вечером, охватил площадь в 800 га. Тушение осложняется спецификой рельефа местности. Власти провели эвакуацию жителей четырех населенных пунктов и не исключают, что понадобятся дополнительные меры такого рода.

В тушении пламени участвуют 150 пожарных. Им оказывают помощь 13 самолетов и вертолетов. Кроме того, в зоне бедствия работают 60 сотрудников различных служб безопасности и 40 сотрудников Красного Креста.