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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

На Канарах эвакуировали жителей четырех населенных пунктов из-за лесного пожара

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сильный лесной пожар разгорелся на Канарских островах, его тушение пока проблематично, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Огонь, разгоревшийся во вторник вечером, охватил площадь в 800 га. Тушение осложняется спецификой рельефа местности. Власти провели эвакуацию жителей четырех населенных пунктов и не исключают, что понадобятся дополнительные меры такого рода.

В тушении пламени участвуют 150 пожарных. Им оказывают помощь 13 самолетов и вертолетов. Кроме того, в зоне бедствия работают 60 сотрудников различных служб безопасности и 40 сотрудников Красного Креста.

Канарские острова
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