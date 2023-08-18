В Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США, Южной Кореи и Японии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде в пятницу начнется саммит США, Южной Кореи и Японии, на котором лидеры государств обсудят, среди прочего, расширение совместных учений трех государств.

Президент США Джо Байден примет президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя предстоящий саммит, назвал Японию и Южную Корею ключевыми союзниками США. "Саммит ознаменует то, что мы считаем новой эрой в трехстороннем взаимодействии", - добавил он.

Координатор Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл в свою очередь заявлял, что связи Вашингтона с Токио и Сеулом станут "определяющими трехсторонними отношениями XXI века". "В пятницу вы узнаете о ряде очень амбициозных инициатив, целью которых является укрепление трехстороннего сотрудничества", - сообщил Кэмпбелл на выступлении на мероприятии в Брукингском институте.

В преддверии саммита Юн Сок Ёль тоже назвал встречу важным этапом развития в отношениях трех стран. "Саммит Южной Кореи, США и Японии (...) станет новым ключевым событием в истории сотрудничества трех стран, которое внесет вклад в мир и процветание на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил президент в телевизионном обращении в честь 78-летия освобождения Кореи от правления Японии.

Впоследствии он также поделился мнением, что считает необходимым обсуждение наращивания средств сдерживания угроз со стороны КНДР. "Полная денуклеаризация Северной Кореи - ясная и последовательная цель международного сообщества, включая Республику Корея и США. Мировое сообщество никогда ни при каких обстоятельствах не примет Северную Корею в качестве ядерной державы", - подчеркнул президент Южной Кореи.

В четверг депутат южнокорейского парламент Ю Сан Бом заявил, что Северная Корея планирует провести запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в связи с трехсторонней встречей. "В Пхеньяне зафиксирована активность транспорта, необходимого для запуска МБР. Мы продолжаем получать свидетельства о подготовке к запуску МБР, такие как частую перевозку ракетного топлива с завода по его производству", - говорил депутат, сославшись на доклад Национального агентства разведки Южной Кореи.

Перед саммитом также неоднократно высказывались желания обсудить отношения трех стран с Китаем и угрозу, которую, по их мнению, представляет КНР мировой стабильности.

В самом Китае трехстороннюю встречу раскритиковали, посчитав, что она может привести к обострению конфронтации и созданию угрозы стратегической безопасности других стран.

Лидеры Южной Кореи, США и Японии с 1994 года проводили трехсторонние переговоры 12 раз, однако каждый раз речь шла о встрече "на полях" международных конференций. Саммит в Кэмп-Дэвиде прецедентов не имел.

В июне главы оборонных ведомств трех стран договорились до конца года активировать механизм обмена информацией в режиме реального времени по поводу ракет КНДР.

Ранее в этом году также состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. Вместе с тем США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.

В свою очередь власти КНДР рассматривают региональные учения под эгидой США в качестве репетиции военной операции против Северной Кореи. В Пхеньяне критиковали работу NCG и призывали США прекратить отправку в регион АПЛ.