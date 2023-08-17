В Сеуле заявили о подготовке в КНДР к пуску межконтинентальной ракеты

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея планирует провести запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), который будет приурочен к саммиту Южной Кореи, США и Японии 18 августа, заявил депутат южнокорейского парламента Ю Сан Бом. Об этом сообщает "Ренхап".

"В Пхеньяне зафиксирована активность транспорта, необходимого для запуска МБР. Мы продолжаем получать свидетельства о подготовке к запуску МБР, такие как частую перевозку ракетного топлива с завода по его производству", - сказал депутат, сославшись на доклад Национального агентства разведки Южной Кореи.

По его словам, ожидается, что КНДР проведет военные учения, в ходе которых запустит ракету, способную нести тактическое ядерное оружие.

Депутат добавил, что в конце августа - начале сентября, в преддверии 75-й годовщины образования КНДР, Северная Корея может провести запуск военного разведывательного спутника, если удастся устранить неполадки, выявленные при последнем запуске.

Трехсторонний саммит Южной Кореи, США и Японии пройдет 18 августа в Кэмп-Дэвиде. Стороны намерены проводить такие встречи раз в год.

В июне главы оборонных ведомств трех стран также договорились до конца года активировать механизм обмена информацией в режиме реального времени по поводу ракет КНДР.

Ранее в этом году также состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.

В КНДР рассматривают региональные учения под эгидой США в качестве репетиции военной операции против Северной Кореи. В Пхеньяне критиковали работу NCG и призывали США прекратить отправку в регион АПЛ.