Космический грузовик "Прогресс МС-22" отстыковался от МКС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции, которую ведёт "Роскосмос".

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" расстыковался со служебным модулем "Звезда" российского сегмента МКС в 02:50 (по Москве).

По данным госкорпорации, в 05:58 по Москве корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Отправка следующего грузовика - "Прогресс МС-24" запланирована на 23 августа с космодрома Байконур.

11 февраля "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС и доставил более 2,5 тонн грузов. За шесть месяцев с помощью двигателей корабля было проведено 10 коррекций орбиты станции.