США провели очередное испытание прототипа гиперзвукового оружия

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американские военные провели очередное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, сообщило издание Defense News со ссылкой на ВВС США.

По данным издания, в ходе испытания была получена "новая ценная информация о возможностях прототипа гиперзвуковой ракеты ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon)".

"Испытание было сосредоточено на комплексных характеристиках ARRW, а также подтвердило и расширило возможности ВВС США в сфере тестирования и оценивания разработок передовых гиперзвуковых систем для дальнейшего развития отрасли", - пишет Defense News.

Тем не менее в ВВС заявили, что не будет обсуждать конкретные цели испытания и не сообщили, считают ли они испытание успешным.

Предыдущее испытание прототипа AGM-183A было проведено в марте текущего года. Тогда в сообщении о нем не говорилось, были ли достигнуты поставленные цели, однако министр ВВС Фрэнк Кендалл вскоре после этого заявил конгрессу, что оно "не увенчалось успехом", пишет Defense News.