Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

США провели очередное испытание прототипа гиперзвукового оружия

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американские военные провели очередное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, сообщило издание Defense News со ссылкой на ВВС США.

По данным издания, в ходе испытания была получена "новая ценная информация о возможностях прототипа гиперзвуковой ракеты ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon)".

"Испытание было сосредоточено на комплексных характеристиках ARRW, а также подтвердило и расширило возможности ВВС США в сфере тестирования и оценивания разработок передовых гиперзвуковых систем для дальнейшего развития отрасли", - пишет Defense News.

Тем не менее в ВВС заявили, что не будет обсуждать конкретные цели испытания и не сообщили, считают ли они испытание успешным.

Предыдущее испытание прототипа AGM-183A было проведено в марте текущего года. Тогда в сообщении о нем не говорилось, были ли достигнуты поставленные цели, однако министр ВВС Фрэнк Кендалл вскоре после этого заявил конгрессу, что оно "не увенчалось успехом", пишет Defense News.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

Суд согласился оставить Трампа на свободе под залог в $200 тысяч

КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

Что произошло за день: понедельник, 21 августа

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Испанию пришла новая волна аномальной жары

В Испанию пришла новая волна аномальной жары

Индийская лунная станция Chandrayaan-3 установила связь с орбитальным аппаратом

"Уральские авиалинии" осенью вновь начнут летать в Лаос

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });