Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Морские Силы самообороны Японии, ВМС США и Канады накануне приступили к совместным учениям в Тихом океане в зоне, простирающейся от вод восточнее Курильских островов до районов южнее острова Хонсю, говорится в заявлении Сил самообороны.

Учения Noble CHINOOK должны завершиться 28 августа. С японской стороны в них принимают участие вертолетоносец "Хюга", от США - эсминец Benfold типа "Арли Бёрк", от Канады - фрегаты Ottawa и Vancouver типа "Галифакс" и судно снабжения MV Asterix.

Согласно заявлению, цель учений – укрепление сотрудничества между ВМС трех стран. В частности, моряки отрабатывают навыки уничтожения надводных целей.