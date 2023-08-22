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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Лидеры ЮАР и КНР выступили за диалог ради урегулирования конфликта на Украине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Претории подчеркнули важность диалога между Россией и Украиной ради окончания конфликта.

"Председатель Китая Си Цзиньпин и я обсудили конфликт между Россией и Украиной, его значительное воздействие на развивающиеся экономики, как в Африке, так и в других местах, - приводит агентство ЭФЭ слова Рамафосы с совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином. - Мы оба сошлись во мнении о необходимости диалога и переговоров между сторонами".

"Представляя ЮАР, я воодушевлен тем, что председатель КНР Си Цзиньпин с удовлетворением воспринял мирную инициативу, с которой выступили лидеры ряда африканских государств", - отметил Рамафоса.

ЭФЭ напоминает, что предложенный Африкой план предусматривает мирное урегулирование конфликта, переговоры и деэскалацию с обеих сторон, признание суверенитета обеих стран в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для обеих сторон, снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из двух стран, гуманитарную поддержку пострадавшим в конфликте.

Африка КНР ЮАР Сирил Рамафоса БРИКС Си Цзиньпин Украина
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