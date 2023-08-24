Власти Норвегии согласились передать Украине истребители F-16

Если информация СМИ подтвердится, Норвегия станет третьей страной, которая передаст Киеву эти самолеты

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии решило участвовать в программе по передаче Украине истребителей F-16, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на источники. При этом они не называю ни возможные сроки, ни количество самолетов, которые можно будет отправить Украине.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Если в Осло действительно согласятся передавать такие самолеты, то Норвегия станет третьей страной, после Нидерландов и Дании, пообещавших снабдить украинских военных F-16.

Западные СМИ указывают, что в прошлом году ВВС Норвегии отказались от использования своих 57 истребителей F-16. Затем в Осло согласились продать 32 из них Румынии. Еще 12 самолетов планируется продать частной компании, которая занимается тренировкой пилотов ВВС США. В сообщения отмечается, что, по мнению специалистов, именно эти 12 истребителей F-16 можно было бы отдать Киеву.

Оставшиеся 13, по данным Минобороны Норвегии, слишком дорого содержать и ремонтировать.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, его используют с 1978 года. Он считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов.