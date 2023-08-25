Британский регулятор с октября снизит потолок цен на электроэнергию для населения на 7,3%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem с октября этого года сократит предельный счет за электроэнергию для населения на 7,3% в связи с падением оптовых цен на газ и электричество, говорится в сообщении органа.

Максимально допустимая плата впервые с апреля 2022 года окажется ниже отметки в 2 тыс. фунтов стерлингов ($2 524) и составит 1 923 фунта в год против нынешних 2 074 фунтов.

Предельный уровень цен на электроэнергию был впервые введен регулятором в 2018 году с целью ограничения тарифов для населения. Он пересматривается каждые три месяца с учетом динамики оптовых цен.

В январе 2023 года потолок достигал 4 279 фунтов.