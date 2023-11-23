Предельные цены на электричество и газ для британцев повысят на 5%

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem повышает максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 5% в связи с ростом оптовых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ведомства.

С 1 января 2024 года потолок цен вырастет на 94 фунта стерлингов ($118), до 1 928 фунтов в год.

Предельный уровень цен был введен регулятором в 2018 году и пересматривается каждые три месяца.

В январе 2023 года потолок достиг 4 059 фунтов, а до 2022 года был ниже 1,2 тыс. фунтов.