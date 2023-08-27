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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Троих военнослужащих США госпитализировали после крушения вертолета в Австралии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Троих американских военных госпитализировали после крушения в Австралии вертолета, принимавшего участие в военных учениях, сообщает Associated Press.

Военных транспортировали в Королевскую больницу на спасательном самолете. Двое из них в стабильном состоянии, еще один - в тяжелом. Сведений о других военнослужащих пока не приводится.

Ранее сообщалось, что вертолет V22 Osprey ВВС США с 20 американскими морскими пехотинцами на борту потерпел крушение у северного побережья Австралии. Вертолет упал недалеко от острова Мелвилл у побережья города Дарвин.

Он принимал участие в учениях Predators Run, в которых наряду с военными Австралии, Филиппин, Индонезии и Восточного Тимора задействованы около 500 американских военнослужащих.

США Австралия MV-22B Osprey Predators run
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