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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Австралии нашли 23 морпеха после крушения военного вертолета США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спасателям в Австралии удалось найти 23 морских пехотинцев после крушения американского военного вертолета, принимавшего участие в учениях, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Все они получили ранения, некоторые из них - тяжелые. Пятерых уже госпитализировали.

Ранее сообщалось, что трех раненых американских военных нашли и транспортировали в Королевскую больницу на спасательном самолете.

Вертолет V22 Osprey ВВС США с американскими морскими пехотинцами на борту потерпел крушение у северного побережья Австралии в ночь на воскресенье. Вертолет упал недалеко от острова Мелвилл у побережья города Дарвин.

Он принимал участие в учениях Predators Run, в которых наряду с военными Австралии, Филиппин, Индонезии и Восточного Тимора задействованы около 500 американских военнослужащих.

Австралия США
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