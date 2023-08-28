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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В Швеции подданному королевства предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Швеции в понедельник выдвинула против шведского подданного российского происхождения Сергея Скворцова обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на обвинительное заключение.

"Скворцов с 1 июля 2014 года по ноябрь 2022 года тайно и/или обманным путем вел деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло поставить под угрозу безопасность Швеции", - приводит AP выдержки из документа.

По данным западных СМИ, в обвинительном заключении уточняется, что шпионская деятельность Скворцова была направлена и против Швеции, и против США.

По словам представителя шведской прокуратуры, обвиняемый использовал свой бизнес для незаконного получения технологий и передачи их ГРУ (главному разведывательному управлению).

AP отмечает, что судебное разбирательство по делу Скворцова начнется 4 сентября.

В ноябре прошлого года прокуратура Швеции сообщила о задержании Скворцова и его супруги по подозрению в ведении разведывательной деятельности. Жену Скворцова впоследствии отпустили без предъявления обвинений.

С момента задержания Скворцов находится под стражей и отрицает свою вину.

По данным шведских СМИ, обвиняемый проживает в Швеции уже 25 лет, в 2012 году он получил шведское подданство.

Швеция РФ Сергей Скворцов
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