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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Глава Минкоммерции КНР выразил претензии американской коллеге по ряду вопросов

Глава Минкоммерции КНР выразил претензии американской коллеге по ряду вопросов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В ходе переговоров с находящейся в Пекине с визитом министром торговли США Джиной Раймондо глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао изложил озабоченности китайской стороны по ряду вопросов.

"Ван Вэньтао сосредоточился на выражении серьезной озабоченности по поводу тарифов США в отношении Китая, политики в области полупроводников, двусторонних инвестиционных ограничений, дискриминационных субсидий и санкций в отношении китайских компаний", - говорится в сообщении китайского министерства.

Ван Вэньтао заявил, что чрезмерный требования США по вопросам национальной безопасности "не способствуют нормальному экономическому и торговому обмену".

По его словам, также не соответствуют рыночным правилам и принципу честной конкуренции использование США односторонних протекционистских мер. Они "наносят ущерб безопасности и стабильности глобальной производственной цепочки поставок".

В сообщении ведомства говорится, что Ван Вэньтао и Раймондо объявили о создании нового канала связи между министерствами коммерции Китая и Соединенных Штатов, для чего была создана рабочая группа, которая будет проводить встречи на уроне заместителей министров два раза в год. Оба министра договорились встречаться не реже одного раза в год.

Кроме того, обе стороны также запустили механизм обмена информацией об экспортном контроле в качестве механизма для разъяснения своих соответствующих систем экспортного контроля и улучшения коммуникации, отметило Минкоммерции КНР.

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