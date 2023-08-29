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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Польских пограничников на границе с Белоруссией атаковали нелегалы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа нелегальных мигрантов совершила нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией, на место происшествия были направлены водометы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Пограничной стражи Польши.

"Вчера, 28 августа, на участке погранзаставы Дубиче-Церкевне агрессивная группа из 60 иностранцев с белорусской территории забрасывала службы камнями польских пограничников", - говорится в сообщении.

"На место происшествия был направлен специальный автомобиль Tajfun, оснащенный водометами. После прибытия машины группа отошла в Беларусь, водометы не применялись", - отмечается в сообщении.

Tajfun представляет собой современный специализированный полицейский автомобиль с повышенной устойчивостью к ударам тупыми и острыми предметами и к открытому огню, оснащенный двумя водометами, адаптированными для полицейских задач.

Польша Белоруссия
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