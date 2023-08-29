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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Активы банков Китая в I полугодии выросли на 10,4%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Объем активов китайских банков по состоянию на конец июня составлял 406,2 трлн юаней ($56,4 трлн), увеличившись на 10,4% в годовом исчислении, по данным Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.

Совокупная чистая прибыль выросла на 2,6% и достигла 1,3 трлн юаней.

Общий объем "безнадежных" кредитов коммерческих банков составил 1,62%, не изменившись по сравнению с концом марта, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа". В конце 2022 года данный показатель находился на отметке 1,63%, в конце 2021 года – 1,73%.

Китай
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