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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Мэр Майями Суарес выбыл из гонки за пост президента США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мэр Майями Фрэнсис Суарес, участвовавший в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил во вторник, что останавливает свою президентскую кампанию.

"Хотя я и решил приостановить свою президентскую кампанию, мое стремление сделать эту страну лучше для каждого американца остается неизменным", - написал он на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Он добавил, что будет поддерживать контакты с другими кандидатами-республиканцами, и сделает "все возможное, чтобы наша партия выдвинула сильного кандидата, который сможет вдохновить и объединить страну".

Американцу кубинского происхождения Суаресу 45 лет. В 2017 году он был избран мэром Майами, в 2021 году его переизбрали на второй срок. В июне он заявил, что присоединился к президентской гонке, однако так и не смог набрать популярность среди республиканского электората.

США Майами
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