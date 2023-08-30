В Кремле наблюдают за ситуацией в Габоне, где объявили о низложении президента

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Кремле считают происходящее в Габоне поводом для озабоченности и внимательного наблюдения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности. Внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал Песков журналистам в среду.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к нарастанию конфликтов в Африке, Песков сказал: "Я бы не делал какие-то обобщающие выводы".

Группа военных в Габоне в среду в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Они отметили, что итоги выборов аннулируются, все институты власти распускаются, до последующего распоряжения закрыты границы страны. Военные призвали население страны к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.

В ночь на среду в столице Габона Либревилле была слышна стрельба из автоматического оружия. Никакие другие подробности происходящего пока неизвестны, поскольку в стране отключена интернет-связь.