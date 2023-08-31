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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Россия в ООН призвала к разумному компромиссу по санкциям в отношении Мали

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Проект резолюции по санкциям в отношении Мали, ветированный Россией в Совбезе ООН, не учитывает озабоченности малийской стороны, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

"Россия проголосовала против подготовленного проекта резолюции о продлении малийского санкционного режима. К сожалению, несмотря на то, что мы неоднократно призывали проявить конструктивный подход и прийти к разумному компромиссу, представленный текст абсолютно не учитывает озабоченности малийской стороны и позицию Российской Федерации", - сказал Небензя.

Дипломат отметил, что, к сожалению, "позиция Российской Федерации учтена не была, как и не был сделан субстантивный шаг навстречу официальной просьбе Мали".

Он пояснил, что РФ призывала поддержать ее альтернативный проект, где речь идет о продлении санкционного режима на год, однако эти санкции "не превращались в инструмент внешнего давления на внутриполитические проблемы Мали".

Российский постпред добавил, что потенциал группы экспертов санкционного комитета "уже давно исчерпан" и ее "необходимо закрывать".

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию Франции и ОАЭ о продлении санкционного режима против Мали. Он был введен в 2017 году и продлевался ежегодно. Действующие санкции СБ ООН в отношении африканской страны истекают 31 августа.

Российский проект резолюции предусматривает продление санкций на год с указанием, что этот период будет последним, однако он не был принят, не получив необходимые 9 из 15 голосов.

Мали ООН Василий Небензя Россия
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