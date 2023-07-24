США ввели санкции против министра обороны Мали из-за возможных связей с группой "Вагнер"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минфин США в понедельник внес в санкционные списки по России трех граждан Мали, в том числе министра обороны страны Садио Камару, которые, по мнению Вашингтона, "содействовали расширению активности группы "Вагнер"" в этой стране.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввела санкции в отношении представителей малийского переходного правительства и военных чиновников за содействие развертыванию и расширению деятельности группы "Вагнер" в Мали", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Под санкции также попали начальник штаба ВВС Мали Алу Бои Диарра и замначштаба ВВС Адама Багайоко.