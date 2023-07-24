Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

США ввели санкции против министра обороны Мали из-за возможных связей с группой "Вагнер"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минфин США в понедельник внес в санкционные списки по России трех граждан Мали, в том числе министра обороны страны Садио Камару, которые, по мнению Вашингтона, "содействовали расширению активности группы "Вагнер"" в этой стране.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввела санкции в отношении представителей малийского переходного правительства и военных чиновников за содействие развертыванию и расширению деятельности группы "Вагнер" в Мали", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Под санкции также попали начальник штаба ВВС Мали Алу Бои Диарра и замначштаба ВВС Адама Багайоко.

Вагнер США Мали
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

Уровень радиоактивного цезия в рыбе близ "Фукусимы" превысил в 180 раз допустимую норму

Уровень радиоактивного цезия в рыбе близ "Фукусимы" превысил в 180 раз допустимую норму

Twitter сменил логотип

Twitter сменил логотип

Ряд грузинских и армянских банков приостановили работу с подпавшим под санкции "Юнистримом"

Президент Киргизии заявил, что в республике не дискриминируют русский язык

Президент ЮАР на саммите "Россия-Африка" планирует обсудить мирный план по Украине

Президент ЮАР на саммите "Россия-Африка" планирует обсудить мирный план по Украине

Польский саперный батальон будет размещен в 30 км от белорусского Гродно

ФСБ нашла следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });