Глава МИД Ирана призвал США вывести войска из Сирии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян призвал США вывести войска из Сирии, назвав их присутствие там незаконным, сообщило иранское информагентство ИРНА.

"Мы советуем американским силам вернуться домой, мы также советуем американским властям оставить регион его народу", - заявил Абдоллахиян на совместной с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом пресс-конференции в Дамаске, где глава иранского МИД находился с визитом.

Абдоллахиян отметил, что в ходе переговоров обсуждались "незаконное присутствие американских войск в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом", израильские удары по сирийской территории, включая авиаудар в понедельник по международному аэропорту Алеппо.

"Ни одно из преступных деяний сионистского режима не останется без ответа", - подчеркнул Абдоллахиян.

Микдад со своей стороны сказал, что США и другие западные государства продолжают свою агрессивную политику против Ирана и Сирии, в частности, путем "инвестирования в терроризм для достижения своих политических целей", добавив, что иранский и сирийский народы остаются стойкими, и эта общая позиция принесет им победу.