США начали модернизацию эсминца "Замволт" для испытательных пусков гиперзвуковых ракет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - США приступили к техническим работам на стелс-эсминце "Замволт" (USS Zumwalt), чтобы подготовить его к тестовым запускам гиперзвуковых ракет, сообщает в пятницу Defense news.

Этот эсминец с управляемым ракетным оружием 19 августа прибыл в порт Паскагула (штат Миссисипи), причем на пути в порт ему пришлось возвращаться в Сан-Диего из-за неназванных технических проблем. В данный момент в Паскагуле эсминец модернизируют, в том числе устанавливают системы для запуска гиперзвуковых ракет.

"Усовершенствования гарантируют, что "Замволт" останется одним из наиболее современных и смертоносных кораблей ВМС США", - заявлял ранее представитель ВМС Арло Абрахамсон.

Работы по модернизации эсминца поручены судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII), а установку для испытательных запусков гиперзвуковых ракет и систему управления оружием разрабатывает компания Lockheed Martin Corporation. Ожидается, что гиперзвуковое оружие на "Замвальт" удастся поставить к 2025 году, а в конце 2026 - начале 2027 года он полностью войдет в строй и сможет действовать в составе Седьмого флота США.

Кроме того, HII будет готовить к размещению гиперзвукового оружия еще один корабль класса "Замволт" - "Майкл Монсур" (USS Michael Monsoor).

Ожидается, что корабли после модернизации могли бы нести 12 гиперзвуковых ракет, разрабатываемых по программе The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), в неядерном оснащении. Планирующий гиперзвуковой блок ракеты может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

Между тем армия США, которая ранее работала с ВМС над гиперзвуковыми ракетами, должна начать ставить эти системы на вооружение уже к концу 2023 года.