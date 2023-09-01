В Польше изучат данные Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Польше будут анализировать озвученные Минском данные о нарушении польским военным вертолетом белорусской границы, сообщил в пятницу заместитель главы МИД Павел Яблоньский.

"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно относиться с большой осторожностью", - заявил Яблоньский польским СМИ.

Ранее в пятницу Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно.

Польская сторона была проинформирована о случившемся.