Минск заявил о нарушении военным вертолетом Польши границы Белоруссии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. По данному инциденту проинформирована польская сторона", - говорится в сообщении.

1 августа Варшава заявила, что белорусские военные вертолеты нарушили польское воздушное пространство. В Минске отвергли такую возможность и доказательства польской стороны сочли недостаточными.