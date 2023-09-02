Ограничения на экспорт в Китай высоких технологий вступили в силу в Нидерландах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Нидерланды объявили о вступлении в силу ограничений на экспорт в Китай оборудования для производства передовых микрочипов, сообщает издание Politico.

Новые правила экспортного контроля были объявлены правительством Нидерландов в июне текущего года.

"Неконтролируемый экспорт оборудования может представлять угрозу для общественной безопасности", - говорится в постановлении властей страны.

"Голландские правила приняты в поддержку возглавляемой США стратегии по отключению Китая от важнейших звеньев цепочки поставок, необходимых для производства высококачественных микрочипов, используемых в бытовой электронике, вычислительной технике и других областях, включая военное применение", - пишет газета.

В Амстердаме подчеркнули, что "необходимо заранее проверить, кто является конечным пользователем и каково конечное использование производственного оборудования".

Politico пишет, что эти меры "поставили под удар" голландского производителя полупроводников ASML - самую высокооплачиваемую технологическую компанию Европы (...), и заставили европейских критиков обвинить правительство Нидерландов в том, что оно слишком легко поддается давлению со стороны США".

В то же время, ASML сможет поставлять в Китай свою продукцию до января будущего года, поскольку располагает лицензией на этот срок, отмечается в сообщении.

Соединенные Штаты объявили о своих собственных мерах экспортного контроля, затрагивающих передовые вычислительные интегральные схемы и некоторые изделия для производства полупроводников в октябре 2022 года.

В Вашингтоне заявили, что меры касаются изделий, которые могли бы использоваться Китаем в военных целях.

Китай ранее призывал Нидерланды "не злоупотреблять" мерами экспортного контроля в отношении полупроводниковой продукции.

Представитель Министерства коммерции КНР в июле заявил, что китайская сторона часто общалась по этой теме с нидерландскими партнерами на различных уровнях, однако Голландия все же включила соответствующее полупроводниковое оборудование в новые ограничения.

Представитель министерства заявил тогда, что в последние годы Соединенные Штаты постоянно злоупотребляли мерами экспортного контроля и приносили в жертву интересы своих союзников, "чтобы сохранить свою глобальную гегемонию".