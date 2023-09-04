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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Япония выделит 130 млн евро рыбакам, пострадавшим от запрета Китая на морепродукты

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Японии выделит порядка 130 млн евро в рамках мер поддержки рыбной промышленности после введения КНР запрета на ввоз рыбы и морепродуктов из этой страны, сообщает в понедельник агентство EFE.

Этот пакет мер станет дополнительным к основному - объемом около 500 млн евро, который власти уже заложили в бюджет для компенсации ущерба.

Ранее сообщалось, что таможенное управление Китая объявило о приостановке импорта всех морепродуктов из Японии после новости о начале сброса в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1".

В Пекине отметили, что сброс воды начат, несмотря на "серьезные сомнения и возражения международного сообщества", и назвали это решение "крайне эгоистичным и безответственным актом", который игнорирует интересы международной общественности.

Токио рассматривает возможности подачи протеста в ВТО, поскольку считает необоснованным решение Пекина.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Япония Китай
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