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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

В Испании три человека погибли из-за сильных ливней

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Три человека погибли, один пропал без вести в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилья-Ла-Манча, центральная часть Испании) в результате обрушившихся на значительную часть страны ливневых дождей, сообщает в понедельник телеканал РТВЕ.

Из-за разгула стихии прервано железнодорожное сообщение между Мадридом и регионом Андалусия на юге Испании.

Мадрид и Толедо наиболее пострадали от ливней. В Мадриде и окрестностях за сутки зафиксировано 1390 обращений к спасателям, в Толедо - 225. Местные власти этих регионов намерены обратиться к центральному правительству с просьбой объявить их зонами бедствия. Ожидается, что центральные власти оценят ущерб, нанесенный ливнями как государственному, так и частному сектору, и определят, какие средства необходимы для восстановления.

Согласно данным испанских метеорологов, в последующие дни интенсивность осадков будет снижаться, но ливни продолжатся в центральной части страны, на северо-западе и в Андалусии.

Испания
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