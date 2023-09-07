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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Великобритания поставит Польше 1 тыс. зенитных ракет для ЗРК малой дальности

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Британия направит Польше 1 тыс. зенитных ракет для ЗРК (зенитный ракетный комплекс) малой дальности и предоставит технологии для производства ракет и пусковых установок, сообщил агентству PAP заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа.

"Пакет соглашений касается приобретения систем малой дальности в рамках программы Narew (система ПВО ближнего радиуса действия - ИФ). По его условиям предусматривается поставка польской армии более тысячи ракет CAMM-ER британского производства, и, в рамках второго контракта, 138 пусковых установок, адаптированных для работы с системой управления IBCS", - говорится в сообщении.

"Также был заключен контракт на передачу технологий, обеспечивающих производство в Польше как ракет, так и пусковых установок, а также включающий широкий пакет обучения и логистики", - добавил замминистра обороны Польши.

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile, модульные зенитные ракеты общего назначения) - семейство зенитных ракет, разработанное британской компанией MBDA UK. Это ракеты для точечной и локальной обороны, предназначенная для реагирования на сложные ракетные и авиационные атаки. Имеет максимальную рабочую дальность более 25 км, в модификации CAMM-ER (CAMM Extended Range, "CAMM увеличенной дальности") оснащается ракетным двигателем Avio, увеличивающим дальность действия до 45 км.

Ранее польский президент Анджей Дуда анонсировал формирование "полной системы противовоздушной и противоракетной обороны Польши", заявив, что "это будет самая современная система в Европе".

Великобритания Польша
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