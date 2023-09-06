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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Авиация коалиции допустила 31 нарушение в небе над Сирией за сутки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии зафиксировали за сутки 17 эпизодов нарушений воздушного пространства в районе Эт-Танф, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений парой истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей "Rafale", двумя парами истребителей "Typhoone" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил Кулить.

Также он отметил, что со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

Сирия
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