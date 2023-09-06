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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Снижение розничных продаж в еврозоне в июле совпало с оценками аналитиков

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в июле снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, согласно данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 0,2%, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 0,3%.

Продажи автомобильного топлива в июле сократились на 1,2%. Между тем реализация продуктов питания, напитков и табачной продукции повысилась на 0,4%, непродовольственных товаров - на 0,5%.

В Германии продажи снизились на 0,8%, в Испании и Франции - выросли на 0,4% и 0,2% соответственно.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в июле упали на 1%, в то время как эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения на 1,2%. В июне показатель также уменьшился на 1%. Показатель падает десятый месяц подряд.

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