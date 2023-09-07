Окончательная оценка роста ВВП еврозоны во II квартале снижена до 0,1%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Экономика стран еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете Статистического управления Европейского союза, представившего окончательную оценку изменения ВВП.

Это третья оценка изменения экономики региона за прошедший квартал. Ранее сообщалось о повышении ВВП в апреле-июне на 0,3%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения оценки.

В четверг Статуправление также пересмотрело данные о ВВП за январь-март в лучшую сторону: экономика еврозоны также выросла на 0,1% относительно предыдущего квартала (ранее сообщалось о нулевом изменении).

ВВП Германии в минувшем квартале не изменился, Франции и Испании - увеличился на 0,5% и 0,4% соответственно, Италии - упал на 0,4%.

Оценка роста ВВП еврозоны во втором квартале относительно аналогичного периода прошлого года неожиданно пересмотрена до 0,5% с 0,6%. В первом квартале экономика увеличилась на 1,1%.

ВВП Евросоюза в апреле-июне не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и повысился на 0,4% в годовом выражении.