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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Repsol продаст свои нефтегазовые активы в Канаде компании Peyto за $468 млн

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Испанская Repsol согласилась продать свои нефтегазовые активы в Канаде местной Peyto за $468 млн (433 млн евро), сообщила компания.

"Соглашение охватывает все права на добычу полезных ископаемых, сопутствующие объекты и инфраструктуру канадского нефтегазового бизнеса Repsol, включая активы в районе Greater Edson с чистой добычей 23 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых большая часть приходится на газ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта в середине октября при соблюдении обычных условий, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов.

Компания отмечает, что сохраняет коммерческие и логистические операции в Канаде через свой завод сжиженного природного газа в Сент-Джоне и сбытовой бизнес.

Сделка по канадским активам - это один из шагов реорганизации портфеля Repsol, направленной на сосредоточение деятельности в ключевых регионах - преимущественно в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с особым акцентом на США.

Ранее Repsol уже сократила количество стран своего присутствия с 25 до 14, продав активы во Вьетнаме, Малайзии, Папуа - Новой Гвинее, Австралии, Греции, Марокко, Ираке, Болгарии, Эквадоре и России.

Peyto Exploration & Development Corp. занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа в Западной Канаде, базируется в Калгари (Канада). Текущая добыча Peyto составляет около 100 тыс. бнэ в сутки.

Repsol Peyto Канада
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