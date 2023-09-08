В парламенте Киргизии инициировали запрет на ношение хиджаба и никаба

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Депутат парламента Киргизии Шарапаткан Мажитова в целях повышения безопасности предложила ввести в стране запрет на ношение традиционных для мусульман хиджаба и никаба.

"Предлагаю запретить ношение хиджаба и никаба (традиционный женский головной убор из ткани чёрного цвета, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз - ИФ), которые не позволяют камерам "Безопасного города" идентифицировать личность человека. Считаю, что мы прежде всего должны думать о безопасности", - заявила Мажитова на заседании парламента.

Она отметила, что хиджаб и никаб не подходят киргизской культуре и традициям. "Наши женщины всегда ходили с открытым лицом и не было такого чтобы полностью закрывали его", - отметила Мажитова.

Депутат, представляющая фракцию "Ынтымак" (Согласие), добавила, что в республике в последнее время наблюдается увеличение количества случаев ношения женщинами этих видов одежды.