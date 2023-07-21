Ставка суверенного гранта для британской монархии сократится вдвое

Это решение связано с неожиданным ростом прибыли Crown Estate от морских ветроэлектростанций

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Британская королевская семья со следующего финансового года будет получать меньший процент прибыли от принадлежащих ей земельных участков и собственности, чем прежде, но сумма отчислений останется прежней, сообщает Sky News.

Традиционно прибыль компании Crown Estate, управляющей портфелем активов августейшей семьи, направляется в фонд, из которого финансируются государственные расходы. При этом британское правительство перечисляет определенную долю прибыли, так называемый "суверенный грант", монарху для выполнения его обязанностей.

Ставка суверенного гранта в 2024 финансовом году сократится более чем вдвое - до 12% от чистой прибыли Crown Estate с 25%, говорится в сообщении британского правительства.

В результате королевская семья в следующем финансовом году получит на 24 млн фунтов стерлингов ($30,9 млн) меньше, чем могла бы получить при сохранении прежней ставки. В 2025 и 2026 фингодах сумма недополученных средств, по оценкам правительства, составит по 130 млн фунтов.

Сэкономленные средства "будут использованы для финансирования жизненно важных государственных услуг", заявили в правительстве.

Решение о снижении ставки отчислений принято в связи с неожиданным и существенным увеличением прибылей Crown Estate от морских ветроэлектростанций, отмечается в заявлении.

С учетом роста прибылей, сумма суверенного гранта в следующем фингоду останется неизменной - 86,3 млн фунтов, несмотря на снижение ставки. Часть этих средств будет направлена на десятилетнюю программу ремонта Букингемского дворца.

В январе 2023 года король Карл III попросил своего личного казначея уведомить Vинистерство финансов, что он хотел бы направить прибыли Crown Estate от ветроэнергетики "для общественного блага", отмечает Sky News.

Ставка в 12% будет действовать до завершения программы ремонта Букингемского дворца в 2027 году, а затем будет пересмотрена, заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант.

В прошлом фингоду прибыль Crown Estate выросла на 42%, до 442,6 млн фунтов.