В Индии анализируют варианты действий в случае войны за Тайвань

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Военные Индии изучают сценарии дальнейших действий в том случае, если вокруг Тайваня вспыхнет вооруженный конфликт с участием США и других стран, передает в пятницу Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей индийских властей.

"Два высокопоставленных чиновника заявили на условиях анонимности, что около шести недель назад начальник штаба обороны Индии Анил Чаухан поручил сделать исследование на тему того, какое влияние окажет какая-либо война за Тайвань с участием США и их союзников. Также тема исследования: что могла бы в ответ предпринять Индия", - сообщает агентство.

Источники уточнили, что Чаухан поставил такую задачу после того, как США неоднократно поднимали эту тему в контактах с Индией.

Один из вариантов действий предусматривает, что в случае конфликта Индия могла бы стать логистическим центром для стран, сражающихся с КНР: ремонтировать и обслуживать их корабли и самолеты, поставлять продовольствие, топливо, медицинские изделия.

"Источники добавили, что при работе с более радикальным сценарием событий специалисты оценят потенциал Индии начать непосредственные действия вдоль ее северных границ и открыть новый театр военных действий против Китая", - информирует Bloomberg.

Заказчики не ставили сроков завершения исследования, но хотят получить его как можно скорее. После этого они будут в распоряжении премьера Индии Нарендры Моди и других членов индийского руководства при принятии ими окончательного решения, если оно понадобится.

Индия наряду с США, Австралией и Японией состоит в Четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD). Власти КНР критикуют работу QUAD, поскольку считают его инструментом противостояния политике Пекина. Кроме того, пять лет назад США и Индия заключили соглашение, которое дает им возможность заправлять самолеты и корабли друг друга, обеспечивать их припасами, запчастями и другими грузами. Индия также продолжает развивать отношения, в том числе военно-техническое, с Вашингтоном.

При этом Индия с 1960-х годов оспаривает контроль КНР над Аксайчином, находящимся на стыке Китая, Индии и Пакистана. Индия включает его в регион Ладакх. КНР, в свою очередь, претендует на 90 тыс. кв. км в индийском штате Аруначал-Прадеш.