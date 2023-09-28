Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Тайваня продемонстрировали в порту Гаосюн первую подводную лодку, созданную на этом острове, передает Associated Press. Президент Цай Инвэнь на торжественной церемонии дала старт ее испытаниям.

Президент отметила, что ее создание отражает решимость тайваньцев защитить свой остров.

У подлодки боевые системы, разработанные американской компанией Lockheed Martin Corp, и торпеды Mark 48, произведенные в США. На проектирование и сборку подлодки ушло семь лет, и с октября ее начнут испытывать в гавани и в океане.

Ожидается, что новая подлодка поступит на вооружение в 2025 году, присоединившись к еще двум субмаринам, купленным у Нидерландов в 1980-е годы. В Тайбэе хотят развернуть к 2027 году не менее двух подводных лодок собственного производства, оснастить более поздние модели ракетами.

Тайваньские военные отмечали особую роль подводных лодок для обеспечения сообщения между портами на востоке острова и Тихим океаном.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.