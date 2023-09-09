Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Российские военные заявили о 23 нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и сирийского воздушного пространства, сообщил в субботу на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки "зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул контр-адмирал.

Сирия Россия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тыс. человек

Боррель заявил, что дорога через Агдам в Карабах - не альтернатива Лачинскому коридору

Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Что произошло за день: суббота, 9 сентября

Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной

Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037

Шерпа РФ В G20 сообщила, что декларация "Группы двадцати" согласована

G20 призвала добиться вывоза зерна и удобрений из РФ и с Украины без ограничений

G20 призвала добиться вывоза зерна и удобрений из РФ и с Украины без ограничений

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 820

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 820

Премьер Индии сообщил, что саммит G20 согласовал и принял итоговую декларацию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });