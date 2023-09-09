Российские военные заявили о 23 нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и сирийского воздушного пространства, сообщил в субботу на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки "зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул контр-адмирал.