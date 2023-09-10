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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Байден заявил, что США хотят предсказуемых отношений с Китаем

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - США не занимаются сдерживанием Китая, а лишь хотят предсказуемых отношений с Пекином и региональной стабильности, заявил в воскресенье президент США Джо Байден.

"Я не собираюсь сдерживать Китай, но я хочу убедиться, что наши отношения с Китаем выстраивались предсказуемым образом", - сказал он на пресс-конференции во Вьетнаме, куда он отправился после саммита лидеров G20 в Дели. По мнению Байдена, Китай занимается сейчас изменением "правил игры" в том, что касается торговли и других вопросов.

Президент США указал, что отправился в Индию и во Вьетнам не для того, чтобы сдерживать усиление позиций Китая, а в целях обеспечения стабильности, и именно для этого Вашингтону нужны альянсы со странами во всем мире.

Байден добавил, что в скором времени рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

США Джо Байден Китай
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