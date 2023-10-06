США начали планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина в ноябре на саммите АТЭС

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско, который намечен на 11-17 ноября, сообщает The Washington Post.

"Это довольно твердое решение. Мы начинаем процесс планирования", - сказал один из чиновников американской администрации.

В то же время, по словам другого собеседника газеты, хотя Байден "с нетерпением ожидает" встречи с Си Цзиньпином, "пока ничего не подтверждено".

Байден неоднократно заявлял, что ждет встречи с Си Цзиньпином. На пресс-конференции в июне он сказал, что надеется на встречу "когда-нибудь в будущем, в ближайшей перспективе". Президент, как говорится в публикации, "выразил разочарование, что эта встреча не состоялась в кулуарах саммита G-20 в Дели, куда Си Цзиньпин не поехал".

В попытке возобновить взаимодействие между двумя странами четыре высокопоставленных чиновника администрации Байдена в последние месяцы посетили Пекин: госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо и посланник по климату Джон Керри. В сентябре советник по национальной безопасности Джейк Салливан также провел двухдневные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте.

Издание обращает внимание, что, несмотря на стремление американского президента встретиться с китайском руководителем, Байден на различных мероприятиях допускал высказывания, которые, раздражали Пекин.

В июне он назвал Си Цзиньпина "диктатором", а также сказал, что Китай испытывает "реальные экономические трудности".

Газета напоминает, что в марте Си Цзиньпин обвинил Вашингтон в том, что он возглавляет усилия Запада по "сдерживанию, окружению и подавлению Китая". В сентябре министерство госбезопасности КНР обвинило Соединенные Штаты в стремлении замедлить развитие Китая.

Пекин оказывает давление на США с целью ослабить экспортный контроль в отношении ключевых технологий, таких, как передовые полупроводники. Однако Раймондо в августе заявила, что отклонила призыв китайских чиновников отменить такой контроль, утверждая, что он был введен по соображениям национальной безопасности, пишет The Washington Post.

Издание приводит слова вице-президента по международной безопасности и дипломатии Института политики Азиатского общества Дэниела Рассела, сказавшего, что лидеры США и КНР стремятся "избежать какого-либо международного кризиса или драки", которые могли бы помешать их планам.

"Но ни один из них не готов пойти на существенные уступки. Таким образом, какой бы успокаивающий эффект ни оказала встреча, он будет тактическим и временным", - подчеркнул он.