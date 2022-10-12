Суд в Мьянме увеличил до 26 лет срок заключения экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суд в Мьянме признал бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи виновной еще по двум статьям обвинения по коррупционному делу и приговорил ее к трем годам тюрьмы, сообщает Associated Press.

Таким образом, общий срок ее тюремного заключения увеличился до 26 лет. Ранее ее приговорили к 23 годам заключения по другим статьям, среди которых - нарушение ограничительных мер во время пандемии коронавируса, нарушение закона о гостайне и подстрекательство к мятежу.

Ее адвокаты выразили несогласие с решением суда, а сторонники и правозащитники сочли приговор попыткой отстранить Аун Сан Су Чжи от политической жизни страны.

Военный переворот и задержания

В Мьянме 1 февраля 2021 года произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавил. В ходе беспорядков погибли сотни человек.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.