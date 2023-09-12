В Варшаве сообщили о 10-тысячной воинской группировке на границе с Белоруссией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Польша сосредоточила на границе с Белоруссией 10 тыс. солдат, сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

"Мы очень сильно укрепили границу, и помимо построенного нами заграждения, которое имеет капитальное значение, помимо оснащения периметра, которое очень помогает, там находится 10 тыс. солдат", - сказал Вонсик во вторник в эфире Польского радио.

"Из этого числа 6 тыс. - в лагере, а 4 тыс. - непосредственно на границе", - уточнил замглавы МВД Польши.

"Кроме этого - 5 тыс. пограничников и около тысячи полицейских", - добавил он.

Вонсик также отметил, что на польско-белорусской границе "стало определенно спокойнее, но это не значит, что чего-то не может произойти. То и дело наши патрули забрасывают камнями и палками. Однако давление на границе действительно уменьшилось".