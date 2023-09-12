Европарламент принял закон о совместных оборонных закупках

Закон поддержали 530 депутатов, против проголосовали 66

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента поддержали усиление европейской оборонной промышленности, приняв закон об общих закупках (EDIRPA), сообщила пресс-служба ЕП.

Закон был принят 530 голосами "за", при 66 "против", и 32 евродепутата воздержались.

"Мы достигли разумного компромисса, который сделает EDIRPA дополняющим другой нормативный акт, важный для оборонного сектора: закон о поддержке производства боеприпасов. Нам удалось отстоять приоритеты парламента, в том числе по проектам, которые поддержат Украину или Молдавию", - заявил содокладчик по законопроекту, депутат от Польши Здислав Краснодембский.

Он подчеркнул важность того, что, "активизируя совместные закупки военной техники, EDIRPA поможет укрепить обороноспособность государств-членов".

Новый закон устанавливает "краткосрочный инструмент для укрепления европейской оборонной промышленности посредством общих закупок до 31 декабря 2025 года".

"Это поможет государствам-членам удовлетворить на добровольной и совместной основе их самые насущные и критические потребности в обороне, которые усугубились поставками оборонной продукции на Украину", - говорится в материалах ЕП по итогу голосования.

Инструмент будет финансироваться в 300 млн евро за счет бюджета ЕС. В совместных закупках должны участвовать как минимум три государства-члена, и они должны быть открыты для участия членов Европейской ассоциации свободной торговли, являющихся также членами Европейской экономической зоны (ассоциированные страны).

Подрядчики и субподрядчики должны быть зарегистрированы в ЕС или ассоциированной стране.

Закон должен еще официально одобрить Совет Евросоюза.